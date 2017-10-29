لوف يعتبر البرازيل أكبر المنافسين في مونديال روسيا

وفي لقاء مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال لوف مساء أمس السبت عن المنتخب البرازيلي "إنهم تعافوا بشكل جيد من هزيمة 7-1 (أمام ألمانيا) وأصبحوا أفضل بعض الشيء".

كما اعتبر لوف أن الأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا أيضاً من أكبر الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم في مونديال روسيا، وقال "ستكون بطولة صعبة بشكل لا يمكن تصديقه"، وتابع "يجب أن يكون لدينا تشكيل قوي"، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون كل لاعب في أعلى حالاته في كل دقيقة. تجدر الإشارة إلى أن قرعة نهائيات كأس العالم 2018 ستقام في العاصمة الروسية موسكو في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتابع لوف حديثه عن المرشحين للفوز بالبطولة، قائلاً إن "الأرجنتين تتمتع بقوة هجومية لا تصدق وإسبانيا لا تزال كما هي، والبرازيل قد عادت إلى قوتها، كما أنني لا أود أن أنسى الانجليز أيضاً بالإضافة إلى فرنسا".

يذكر أن منتخب انجلترا سيواجه نظيره الألماني في العاصمة البريطانية لندن في العاشر من الشهر المقبل في مباراة تجريبية، في أعقاب ذلك بأربعة أيام سيواجه المانشافت المنتخب الفرنسي في كولونيا.

وأعلن لوف أن اختيار الثلاثة وعشرين لاعب الذين سينضمون للمنتخب سيؤدي إلى بعض الإحباطات الكبيرة " لكن علينا أن نتخذ قرارات صعبة، ونحن عازمون على ذلك أيضاً".