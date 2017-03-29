لوف يرى ناغلزمان مدرباً لألمانيا في المستقبل

وأنقذ ناغلزمان (29 عاماً) وهو أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني فريق هوفنهايم من الهبوط في الموسم الماضي، وقاده للدخول في دائرة المنافسة بقوة على المشاركة بدوري الأبطال في الموسم المقبل، إذ يحتل الفريق المركز الرابع بالدوري حالياً.

وتوج ناغلزمان بلقب أفضل مدير فني خلال عام 2016 من قبل الاتحاد الألماني للعبة، وحظي بإشادة هائلة من جانب يواخيم لوف في تصريحات نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية اليوم الأربعاء.

وقال لوف "إذا استمر يوليان ناغلزمان على هذا النهج، فأنا واثق من أنه سيصبح مدرباً عظيماً.. ربما يكون راغباً في تدريب فريق آخر في ألمانيا أو خارجها في يوم ما. وربما يصبح مدرباً للمنتخب في يوم ما. إنه يتمتع بقدرات جيدة."

وأضاف "أصنفه بمستوى عال لأن هوفنهايم تغير تماما تحت قيادته. إنه يتمتع بالخبرة والعلاقة الجيدة مع اللاعبين."