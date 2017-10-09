لوف يرفض الافراط في الثقة

واستعان لوف بـ37 لاعباً خلال رحلة الفريق في التصفيات والتي شهدت تحقيق المنتخب الألماني (مانشافت) حامل لقب كأس العالم للفوز في جميع المباريات العشر التي خاضها بالتصفيات ليصبح الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز في التصفيات الحالية فيما لم ينجح أي فريق آخر في الحفاظ على العلامة الكاملة.

والآن، يحتاج لوف إلى المفاضلة بين عدد من اللاعبين لاختيار القائمة التي سيخوض بها النهائيات في روسيا منتصف العام المقبل والتي ستضم 23 لاعبا فحسب.

وأسدل المانشافت الستار على مسيرته في النهائيات بالفوز الساحق 5-1 على ضيفه منتخب أذربيجان مساء أمس الأحد في كايزر سلاوترن بعد مباراة شهدت تعادل الفريقين 1-1 في الشوط الأول.

وخلال المباريات العشر التي خاضها المنتخب الألماني في التصفيات، سجل الفريق 43 هدفاً واهتزت شباكه أربع مرات فقط ليتصدر الفريق المجموعة الثالثة في التصفيات بجدارة.

ولكن كون المانشافت هو حامل اللقب العالمي وخوضه التصفيات ضمن مجموعة لا تضم أي من المنتخبات العملاقة، يبدو تأهل الفريق للنهائيات أمراً منطقياً وتطوراً طبيعياً.

وقال لوف: "لا يزال أمامنا عمل كثير... أريد إنجاز شيء كبير هذا الصيف (في صيف 2018) . سيكون الدفاع عن لقب الفريق في المونديال أمراً صعباً بدرجة كافياً".

وتجرى قرعة النهائيات في أول كانون الأول/ديسمبر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو ولكن لوف يشعر بارتياح إزاء هذا الجزء من الاستعداد للبطولة. وقال لوف: "لست منزعجاً بالفعل... سيكون ما يكون".

ويخوض المانشافت سلسلة من المباريات الودية القوية حيث اتفق بالفعل على مواجهة المنتخب الإنكليزي ثم المنتخب الفرنسي أو الهولندي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ثم يلتقي نظيريه الإسباني والبرازيلي في آذار/مارس 2018 .

وقال لوف: "ما زالت أمامنا ست مباريات سنخوضها قبل كأس العالم... أريد أيضا اختبار لاعب أو لاعبين آخرين في الفترة المقبلة".

وقدمت الوجوه الجديدة مثل ليون جوريتسكا لاعب وسط شالكه وساندرو فاجنر مهاجم هوفنهايم نفسها بقوة مع الفريق في الشهور الستة الماضية فيما لا يزال العديد من اللاعبين، الذين شكلوا هيكل الفريق خلال الفوز بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل ، في أماكنهم بقائمة الفريق.

وسجل فاجنر هدفه الخامس مع المانشافت خلال مباراة الأمس أمام أذربيجان والتي كانت المباراة الدولية الخامسة له مع الفريق حيث حاول اللاعب مجدداً التأكيد على جدارته بشغل مركز رأس الحربة في صفوف المانشافت.

وقال فاجنر: "أردت تسجيل هدف ومساعدة الفريق. من الرائع أنني نجحت في هذا خلال هذه المباراة".

ويبدو أن جوريتسكا ضمن بالفعل مكانه في قائمة المانشافت للمونديال الروسي حيث سجل هدفين في مباراة الأمس وقاد الفريق لتقديم عرض رائع.

ويعمل آخرون على استعادة لياقتهم البدنية لتأكيد أحقيتهم في المشاركة مع الفريق بالمونديال الروسي.

وقال لوف: "الباب مفتوح بالطبع... أداء كل لاعب سيكون تحت المراقبة الدقيقة".

وأوضح: "لسوء الحظ ، أصيب سيرج نابري ولكنه يمتلك الفرصة والإمكانيات.

ويجب الصبر على ماركو ريوس. إلكاي غيوندوغان عاد مجدداً للعب، ويخضع أيضا للمراقبة الدقيقة ونأمل في أن يستعيد لياقته".

وأضاف: "ما من سبب لاستبعاد أي لاعب بشكل تام الآن".