لوف يحذّر من التوسع في كأس العالم وكأس أوروبا

وقال لوف في حوار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن المدربون بالطبع نتمنى أحياناً أن يؤخذ في الاعتبار وجهات نظرنا في الجانب الرياضي. ولكن هناك حواجز".

وانتقد لوف (56 عاماً) التطورات التي تقضي بزيادة عدد المباريات والمسابقات على مستوى كرة القدم الدولية.

وقال لوف "الفيفا واليويفا مسؤولان، هما بحاجة إلى التمهل وإيجاد التوازن المطلوب بين المصلحة التجارية والمنظور الرياضي".

وأضاف "عندما يكون لديك منتج جيد مثل كرة القدم، فعليك أن تفكر في وضع حدود له من أجل الحفاظ على الكفاءة العالية".

ومن المقرر أن يعلن مجلس الفيفا في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل قراره بشأن مقترح زيادة عدد منتخبات بطولة كأس العالم اعتباراً من نسخة 2026.

وقال لوف إن أراء المدربين استطلعت خلال مؤتمرات وورش عمل، فيما يتعلق بالجوانب الرياضية، لكن لم تكن لهم كلمة بشأن جداول المباريات.

وأضاف لوف إن خطط زيادة عدد المنتخبات في نهائيات كأس العالم لم تتبلور بعد، وأن النظام الحالي للبطولة الذي يقضي بمشاركة 32 منتخباً في النهائيات "متوازن تماماً".