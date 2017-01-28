لا يسعني بالنيابة عن كل مواطن عربي وكل محبي الكرة الجميلة التي قدمها المنتخب التونسي في الجابون إلا أن أقف إحتراما لنسور قرطاج وأشد على أيديهم اعترافا بما قدموه من جهد وفنيات خلال "الكان" رغم الهزيمة من المنتخب البوركيني في ربع النهائي.

وعلى مسئولي الكرة التونسية إكمال ما بدأوه ومواصلة العمل وتوفير الدعم لهذه الكتيبة الرائعة من اللاعبين والعمل على معالجة الأخطاء التي تسببت في الإقصاء خاصة في النواحى الدفاعية.

كما أن الجماهير التونسية الواعية مطالبة بالإلتفاف حول هذا المنتخب الوليد ومؤازرته إذا ما أرادوا أن يروا العلم التونسي يرفرف على الأراضي الروسية العام المقبل بإذن الله.

ويجب أن نتخلى عن عادتنا العربية الشهيرة عند كل إخفاق في أي مجال ألا وهي جلد الذات. نعم لم يكن المنتخب التونسي في الموعد أمام بوركينا ونعم كان هناك بعض الأخطاء الدفاعية الفادحة كالذي أتى من خلالها الهدف الثاني لكننا يجب ألا ننسى أنه قبل بدء البطولة كان أشد المتفائلين يتمنى أن يعبر النسور دوري المجموعات.

وبالنظر لنصف الكوب الممتلئة كما يقولون سنجد أن مكاسب نسور قرطاج من هذه المشاركة كثيرة وأولها يتمثل في أن كاسبرزاك قد وضع يده على 90% من القوام الأساسي الذي سيخوض به باقي تصفيات كأس العالم بعد أن شاهد جميع اللاعبين على الطبيعة في إختبارات حقيقية أمام فرق ولاعبين كبار وعرف من سيكمل معه المشوار ومن الذي أصبح غير قادر على العطاء.

كذلك فقد اكتسب اللاعبين خبرة المباريات الكبرى في بطولة رسمية قوية مثل كأس الأمم الأفريقية وهو ما يبني شخصية الفرق الكبيرة ويكسبها ثبات المستوى مع مرور الوقت.

وأيضا فإن نسور قرطاج قد كسبوا بعض اللاعبين الممتازين الذين عبروا عن إمكانيتهم الفنية بقوة خلال البطولة وبعثوا برسالة للجماهير التونسية ولكاسبرزاك بأنهم هم من سيحملوا راية المنتخب خلال الفترة المقبلة مثل المجتهد محمد أمين بن عمر والرائع نعيم السليتي والخطير طه ياسين الخنيسي.

نعم كانت الطموحات كبيرة ونعم كانت الخسارة أمام بوركينا مريرة. ولكن ما قدمه نسور قرطاج خلال البطولة يستحق الإحترام وهو ما رفع سقف الطموحات خلال الأيام الماضية.

لذا نعود ونكرر لن نقول إلا شكرا.

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