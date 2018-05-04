لجنة برلمانية بريطانية ستستمع لاتحاد القدم بشأن بيع ملعب ويمبلي

واستدعت اللجنة ممثلين عن الاتحاد ووزيرة الرياضة والمجتمع المدني ترايسي كراوتش لحضور هذه الجلسة الاستثنائية، معتبرة ان مثل هذا البيع هو "عملية ذات أهمية عامة كبيرة".

وقدم الملياردير الاميركي شهيد خان مالك نادي كرة القدم الاميركية "جاغوارز جاكسونفيل" ونادي فولهام، أحد أندية الدرجة الانكليزية الأولى (الثانية عمليا) لكرة القدم، عرضا بقيمة 800 مليون جنيه استرليني (907 ملايين يورو) لشراء الملعب الذي يتسع لـ 90 الف متفرج.

وقال رئيس اللجنة داميان كولينز "ويمبلي هو بيت كرة القدم الانكليزية وبني في جزء منه بالمال العام"، مشيرا الى انه "يجب ان يكون للسلطات الرسمية الانكليزية نوع من الاشراف على عملية البيع في حال اتخذ قرار بهذا الخصوص وعلى طريقة توظيف الارباح لما فيه خير هذه الرياضة على المدى البعيد".

ويأمل خان في أن ينهي هذا الصفقة بحلول شهر آب/أغسطس، الا ان مشروع البيع أثار نقاشات حادة لا سيما الطريقة التي سيعتمدها الاتحاد في عملية اعادة استثمار المال.

وظهرت اول نقطة خلاف الى السطح لان لدى الاتحاد الانكليزي التزامات قانونية تجاه هذا الملعب منذ تجديده عام 2007 بتكلفة وصلت الى 161 مليون جنيه استرليني (182 مليون يورو) من المال العام.