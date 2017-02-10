لا حصص إضافية في موعد السوبر المصري

وقد تردّد أمس أنّ المباراة ستمتد لوقت إضافي في حالة التعادل في الوقت الأصلي.

وقال حسين لرويترز: "الفريقان سيحتكمان لركلات الترجيح مباشرة ولا يوجد في لائحة البطولة اللجوء إلى الوقت الإضافي".

وأضاف المسؤول المصري: "الناديان تلقيا لائحة السوبر قبل أربعين يوماً من تحديد موعد المباراة وفي مقدمتها اللجوء لركلات الترجيح مباشرة عقب التعادل دون وقت إضافي".

وتقام المباراة بعد خمسة أيام فقط من خسارة منتخب مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون في الغابون.