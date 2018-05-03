لامبارد مستعد لخوض غمار التدريب



وأتم لامبارد (39 عاما) الحصول على مؤهلاته التدريبية وربطت وسائل إعلام بريطانية بينه وبين تدريب إبسويتش تاون في دوري الدرجة الأولى (الدرجة الثانية فعلياً).

وقال لامبارد لوسائل إعلام بريطانية "أمضيت وقتا طويلا في تشيلسي هذا العام واكتسبت ساعات طويلة من الخبرة. حصلت بالفعل على رخصة التدريب. ولهذا سأدرس بالفعل ذلك إذا توافرت الفرصة الجيدة في التوقيت المناسب لي".

وأضاف "أرغب في رد الجميل وأن أظهر أن بوسعي محاولة تطوير اللاعبين ومساعدتهم من الناحية الخططية وإظهار أن بإمكانك أن تصبح مدربا جيدا".

وأحرز لامبارد، الذي شارك في 106 مباريات مع منتخب إنكلترا في الفترة من 1999 إلى 2014، ثلاثة ألقاب في الدوري وتوج أربع مرات بكأس الاتحاد الانكليزي مع تشيلسي إضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

وحث لامبارد المزيد من اللاعبين الإنكليز على دخول مجال التدريب كما أبدى دعمه لزميله السابق ستيفن جيرارد من أجل القيام بذلك.

وأكد جيرارد الذي يعمل في أكاديمية الناشئين في ليفربول منذ اعتزاله وجود محادثات مع رينجرز الاسكتلندي ليتولى قيادته.

وأضاف لامبارد "إذا ارتبط ستيفن جيرارد بوظيفة فسرعان ما سيقول الناس إنه بحاجة للخبرة لكن ينبغي عليه أن يكتسب هذه الخبرة في مكان ما. تعلمت الكثير يوما بعد يوم في مجال التدريب مع تشيلسي هذا العام. إنها طريقة رائعة لاكتساب الخبرة وما يقوم به ستيفن في أكاديمية ليفربول في غاية الذكاء".

