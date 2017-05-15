لافيتزي يعتذر للصينيين

ووجد المهاجم السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي المنضم إلى الفريق الصيني العام الماضي، نفسه وسط جدل كبير نهاية الأسبوع الماضي بسبب صور يبتسم فيها ويشد جفني عينيه بأصابعه.

واوضح نادي الدرجة الأولى في الصين في بيان الأحد أنه "ناقش هذه المسألة مع اللاعب، وقد أكد لنا أنه لا نية بأي إساءة عنصرية في تصرفه، وأنه يعتذر من القلب على الازعاج الذي يمكن أن تكون تسببت فيه حركته".

وبحسب لافيتزي، فإنه كان يهدف من خلال هذه الصور التي التقطت في حصة دعائية مطلع العام، إلى "الترفيه" و"المزح".

وتسببت هذه الصور بانتقادات حادة على مواقع التواصل في الصين، وذهب البعض إلى حد المطالبة بمعاقبة لافيتزي أو استبعاده.

ولم يعلن النادي أي عقوبات ضد اللاعب الذي لم يعلق مباشرة على القضية.