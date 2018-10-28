لاعب كوري جنوبي يأسف لتزويره مستندات لتفادي الخدمة العسكرية

وتلزم القوانين الكورية الرجال ما بين 18 و28 عاماً، بأداء 21 شهراً من الخدمة العسكرية. ويمنح الرياضيون الذين يتوجون بميداليات في دورات الألعاب الأولمبية أو دورة الألعاب الآسيوية إعفاء من ذلك، إلا أنه يطلب منهم القيام بخدمة عسكرية محدودة لمدة تصل إلى 60 يوما، إضافة الى 544 ساعة من الخدمة المجتمعية المرتبطة بالرياضة.

وتفادى المدافع جانغ هيون-سوو الخدمة العسكرية بعد تتويج منتخب بلاده بذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2014، وقدم مستندا يشير الى أنه أنجز نحو 200 ساعة من الخدمة المجتمعية في كانون الأول/ديسمبر 2017.

لكن السلطات اكتشفت زيف الادعاء، اذ تبين أن جانغ أفاد عن إقامته نشاطات كروية في الهواء الطلق، في يوم شهد تساقطا كثيفا للثلوج.

وأشار الاتحاد المحلي في بيان الى أن جانغ "أثار جدلا"، ولن يشارك في مباراتين وديتين يخوضهما المنتخب في أستراليا في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح البيان أن اللاعب الذي دافع عن ألوان المنتخب في كأس العالم 2018 في روسيا ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، طلب عدم المشاركة في مباراتي أستراليا وأوزبكستان الشهر المقبل، للتمكن من إتمام ساعات الخدمة المجتمعية.

ونقل البيان عن اللاعب قوله "أنا آسف جدا لتسببي بخيبة أمل (...) أنا نادم بشكل عميق على ما قمت به".

وألمحت السلطات الكورية في الفترة الماضية Yلى احتمال تعديل برنامج الإعفاء من الخدمة العسكرية، والذي يواجه انتقادات لكونه يمنح بعض فئات المجتمع إعفاء على أساس إنجاز وحيد.

وكان سون هيونغ-مين، أبرز لاعبي كوريا الجنوبية والذي يدافع عن ألوان نادي توتنهام هوتسبر الإنكليزي، ضمن مجموعة من اللاعبين الذين نالوا الاعفاء من الخدمة العسكرية، بعد التتويج بذهبية دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في آب/أغسطس الماضي في إندونيسيا.