لاعب الأهلي وليد سليمان يعلن اعتزاله اللعب دولياً

وجاء في تغريدته "رفعا للحرج عن الجميع.. ولإنهاء حالة الجدل.. أعلن اعتزالي اللعب دولياً.. بالتوفيق دائماً لمنتخب بلادي".

وأكد سليمان انه يفكر بالأمر وبجدية منذ فترة طويلة، حتى استقر عليه قبل ان يخوض إياب نهائي بطولة دوري الأبطال الأفريقي أمام الترجي التونسي.

ولم يكن سليمان ضمن قائمة اللاعبين المحليين الذين استدعاهم المدرب المكسيكي خافيير أغيري لقائمة اللاعبين المحليين للمباراة ضد تونس الجمعة في التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية التي تقام صيف العام المقبل في الكاميرون.

ولفت سليمان إلى أن السؤال من قبل الجميع عن سر عدم انضمامه للمنتخب في هذا التوقيت كان يزعجه، في حين يرى معظم النقاد وخبراء اللعبة انه يقدم اداء جيدا في كل المباريات مع الأهلي.

