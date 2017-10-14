لاعب آيسلندا غودموندسون يتمنى مواجهة إنكلترا

وهز غودموندسون، الذي يلعب لفريق بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز، الشباك في فوز آيسلندا الاثنين الماضي 2-صفر على كوسوفو الذي ضمن لها الظهور في المونديال للمرة الأولى في تاريخها.

وعن احتمال مواجهة إنكلترا في كأس العالم قال غودموندسون "أتمنى ذلك بالفعل. أتمنى أن نكون في مجموعة واحدة. لقد قدمنا مباراة كبيرة في المواجهة الماضية معهم. وأعتقد أنه بإمكاننا الفوز عليهم مرة أخرى".



وكانت آيسلندا فازت على انكلترا في اليورو الأخير 2-1 في مفاجأة كبيرة.



وعن تأثير الهزيمة على إنكلترا قال جودموندسون (26 عاماً) "يعودون مراراً وتكراراً إلى أحداث هذه المباراة. يطلقون عليها الهزيمة المُذلة أمام آيسلندا. سقف التوقعات لديهم مرتفع وينبغي عليهم تحسين الأداء بعض الشئ في كأس العالم".



واستهل بيرنلي، الذي يواجه وست هام يونايتد اليوم السبت، الموسم الحالي بصورة رائعة وهو يحتل المركز السادس في الترتيب.

ويرى غودموندسون تشابهاً في موقفي بيرنلي ومنتخب آيسلندا.

وقال "هناك أوجه شبه كثيرة بين الفريقين. عادة ما يوصف بيرنلي بأنه الفريق الأضعف. لكننا كفريق نعتقد تماماً أننا نستطيع أن نحقق إنجازات في الدوري وكذلك كان الحال بالنسبة لمنتخب آيسلندا".

