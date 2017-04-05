مقال من كاتب YOURZONE محمد حمادة

بالرغم من أن "سبيشال وان" لم يعطي أي تفسيرات تتعلق بالمستطيل الأخضر أو حتى خارجه لهذا الأداء الهزيل ولا مبررات لهذه النتائج المخيبة لفريق صرف عليه مبلغ ضخم يقارب ال 145 مليون يورو في سوق الإنتقالات إلا أن الجميع وأولهم جماهير "الريد ديفلز" يتقبل كل ما يقوله أو يفعله مورينيو بهدوء تام وأريحية كاملة بعكس ما كان يحدث تماماً مع سلفه الهولندي لويس فان جال أو حتى الأسكتلندي ديفيد مويس الذي خلف السير أليكس فيرجسون.

و الجميع يتقبل ذلك فقط لأنه مورينيو. فمنهم من يحلم بالتطور الذي سيحدثه جوزيه مع الفريق إستناداً لماضيه المرصع بالألقاب والبطولات خاصة في الموسم الثاني مع أي فريق مثلما حدث مع كل الفرق التي دربها سابقاً مثل تشيلسي وإنتر والريال ويمثل هذا الجانب قطاع واسع من جماهير اليونايتد.

وهناك من يخشى المواجهات الكلامية والسجالات التي يتقنها البرتغالي في حالة توجيه أي إنتقادات له تمس إختياراته الفنية أو قدراته التدريبية ويقف في هذا الجانب عدد غير قليل من الصحفيين والإعلاميين الإنجليز رغم الشراسة المعروفة عن الإعلام في هذا البلد.

و الحقيقة أنه حتى هذه اللحظة لم يأتي مورينيو بأي جديد عن أسلافه بعد السير في "الأولد ترافورد" لا على مستوى الأرقام أو حتى الأداء والشواهد على ذلك كثيرة ومنها

عدد النقاط التي حصدها الفريق حتى الأن

دون الدخول في تفاصيل إحصائية كثيرة. لم يستطع مورينيو تجاوز النقطة 53 التي تحصل عليها الفريق مع فان جال في نفس هذا الوقت من موسمه الأول ومع ذلك كان الجميع وقتها في إنجلترا يتحدث عن فشل الهولندي ومتى ستتم إقالته .بعكس اللهجة السائدة الأن بضرورة الصبر على مورينيو لانه لايزال يبني فريقاً والأمر يحتاج لمزيد من الوقت.

أموال الميركاتو

رغم أن فان جال بالغ في قيمة المبالغ المدفوعة في بعض اللاعبين الذين تم إستقدامهم للفريق أمثال مارسيال وفيلاني إلا أنه إستخدمهم جميعاً على مدار الموسمين الذي تولى فيهم قيادة الفريق. وكان النقد الأساسي الذي واجهه دائماً هو أن قدرات هؤلاء اللاعبين الفنية لا ترقى إلي إسم مانشستر يونايتد.

في حين أن مورينيو ظل لفترة طويلة يستبعد لاعبين جلبهم بنفسه مثل الأرميني ميختاريان والذي لا يزال يبعده أحياناً على فترات لأسباب غير مفهومة ودون مبررات مقنعة والجميع يؤكد أن هذا حق أصيل للمدير الفني.

بل أن بعض الصحف والتي كانت تنتقد وبشدة مويس وفان جال في بعض الصفقات مثل جلب البلجيكي مروان فيلاني لم تكتب كلمة ولا حتى الجماهير إعترضت عندما أعلن جوزيه إصراره على بقاء اللاعب وتجديد عقده رغم إجماع الكل على قدراته المحدودة في الوقت الذي إستغنى فيه عن لاعب بحجم الألماني سباستيان شفاينيشتايجر.

التصريحات الإعلامية

رغم أن كل من مورينيو وفان جال ينتميان لنفس مدرسة التعامل مع الصحافة والإعلام والتي تتسم بالقسوة والعصبية إلا أن الجميع يبدو أكثر حذراً وهدوءاً عند التعامل مع "سبيشال وان".

وأوضح مثال على ذلك أن لويس صرح في موسمه الثاني بنفس تصريحات مورينيو الأن عن أن اليورباليج سوف تكون طريقه لدوري الأبطال فماذا حدث؟ إنهالت عليه الإنتقادات من كل حدب وصوب عن إنعدام الطموح وعدم تقديره لتاريخ "اليونايتد" والرسائل السلبية التي يصدرها للاعبين.

بينما يتحدث الجميع اليوم عن منطقية الأمر لصعوبة المنافسة في "البريميرليج" بمثل هذه النوعية من اللاعبين بالرغم من أنه يملك نفس الفريق مضافاً إليه أغلى لاعب في العالم وهو بوجبا وصانع ألعاب ممتاز مثل ميختاريان ورأس حربة عالمي من نوعية إبراهيموفيتش.

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