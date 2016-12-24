كيف ستستفيد لعبة كرة القدم من الركبي؟

وقال النجم والمدرب الهولندي السابق في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الفيفا قد يتبع الخطوات المطبقة في رياضة الركبي حيث يسمح فقط لقائد الفريق بالتحدث الى الحكام.

وقال: "ثمة العديد من اللاعبين الذين يشكون حالياً خلال المباراة"، مضيفًا: "أنا واثق من أن سلوك اللاعبين يمكن أن يكون أفضل. نحن نبحث في إعادة وضعه على السكة الصحيحة".

ورداً على سؤال حول إمكان الاستفادة من الركبي، قال: "اعتقد بأننا نستطيع أن نتعلم من كل رياضة، ويمكن كل رياضة أن تتعلم منا، لكن علينا مواجهة هذه المشكلة".

أضاف: "هذا ما يجب علينا القيام به لمساعدة الحكام. نحاول الوصول إلى منتج جيد، دينامي ومثير، إلا أنه يكون أيضاً نزيهاً".

أضاف: "ثمة الكثير من المشاعر والانفعالات في اللعبة وهذا أمر جيد، لكن علينا ضبطها كذلك".

وكان الفيفا عين في أيلول/سبتمبر 2016، الهولندي الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات وجائزة أفضل لاعب في العالم مرة واحدة، مسؤولاً عن "كافة المجالات الفنية من الابتكار التكنولوجي في كرة القدم إلى مجال التحكيم".