كيف تشاهدون أهم مباريات اليوم "البث المباشر"؟

و نعرض لكم في ما يلي كيفية مشاهدتها

دوري ابطال افريقيا

الاهلي المصري يستضيف النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا انطلاقاً من الساعة الثامنة ليلاً ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي ومحمد الكواليني.

الوداد البيضاوي المغربي يبلغ النهائي

سيكون الاهلي مطالباً بتعويض خسارته ذهاباً 2-1 على أرض الملعب الأولمبي بسوسة في تونس خاصة وأنه يتمتع بدعم 50 ألف متفرج سيكونون في استاد برج العرب.

المعلّقون لأبرز مباريات الأسبوع

كأس الاتحاد الافريقي

انتم على موعد مع اياب نصف نهائي كاس الاتحاد الافريقي انطلاقاً من الساعة التاسعة ليلاً ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 8 ونقل مباشرة للمباراة المثيرة بين النادي الإفريقي التونسي وسوبر سبورت الجنوب أفريقي والتي سيعلق على أطوارها رؤوف خليف.

ترددات قنوات beIN SPORTS

ويذكر أن مواجهة الذهاب التي دارت في ملعب بيليتش ستاديوم انتهت بالتعادل 1-1.

مشوار الفتح الرباطي يتوقف عند نصف نهائي الكونفيدرالية

الدوري الانكليزي الممتاز

اليوم المميز في الدوري الإنكليزي، انطلاقاً من الساعة 15:30 ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 2 سيكون البث المباشرة لمباراة إيفرتون، صاحب المركز 16 برصيد 8 نقاط، وضيفه أرسنال، صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة بتعليق حفيظ دراجي.

لتحميل تطبيق beIN Connect لنظام Android إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام Android إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN Connect لنظام IOS إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا

وسيكون المصري محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول، الثامن برصيد 13 نقطة، الذي ينزل ضيفاً على توتنهام، الثالث برصيد 17 نقطة، على موعد مع التألق انطلاقاً من الساعة 18 ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 2 وسيعلق عليها سوار الذهب.

تابعونا على:

Twitter، Facebook، instagram، YouTube

الدوري الاسباني

ريال مدريد، الثالث برصيد 17 نقطة، يستضيف إيبار، المركز 16 برصيد 7 نقاط، في مهمة تشديد الملاحقة على المتصدر، برشلونة انطلاقاً من الساعة 21:45 ( توقيت مكة المكرمة) beIN SPORTS HD 3 وسيعلق أحمد الطيب على هذه المباراة.

الدوري الايطالي

انطلاقاً من الساعة 19 ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 4، أنتم على موعد مع مباراة يوفنتوس، صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ومضيفه أودينيزي، المركز 13 برصيد 6 نقاط، بتعليق محمد بركات.

الدوري الإيطالي: قمّة "بيضاء" بين نابولي وإنتر

الدوري الفرنسي

أبرز مواجهات اليوم في الدوري الفرنسي ستكون مباراة الكلاسيكو بين مرسيليا، الرابع برصيد 17 نقطة، وباريس سان جيرمان، المتصدر برصيد 25 نقطة، والتي ستكون عند الساعة العاشرة ليلاً ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 6 بتعليق جواد بده.

الدوري الهولندي

قمة في هولندا بين فينورد روتردام، الرابع برصيد 16 نقطة(+10)، وأياكس أمستردام، الثالث برصيد 16 نقطة (+13)، ضمن منافسات الجولة التاسعة انطلاقاً من الساعة 15:30 ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 1 وسيعلق عليها أحمد عبده.

بإمكانكم أيضاً مشاهدة المباريات عبر تطبيق BEIN CONNECT. لا تفوتوا أيضاً مشاهدة جميع المسابقات الكبرى مباشرة وحصرياً عبرة قنوات beIN SPORTS، وعبر BEIN CONNECT الذي يوفّر المشاهدة المباشرة بجودة عالية مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

ريال مدريد - الاهلي المصري - النجم الساحلي - البث المباشر - دون تقطيع - برشلونة - كيفية المشاهدة - يوفنتوس - باريس سان جيرمان - مرسيليا - مباريات اليوم - bein - مباشرة - محمد صلاح - ليفربول - ارسنال - محمد النني - كريستيانو رونالدو - زيدان - ترددات - مصر - تونس - الجزائر - المغرب