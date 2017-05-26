كونتي يأمل بقاء فينغر مع أرسنال

وينتهي عقد فينغر في حزيران/يونيو المقبل، ويتعرض لانتقادات من مشجعي الفريق إذ يطالبه قسم منهم بالرحيل، بعد إخفاقه في قيادة أرسنال إلى التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى منذ 20 سنة.

وأبدى كونتي في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، اعتقاده: "أنّه من غير العادل" ربط مصير فينغر الاستمرار في ستاد الإمارات (معقل أرسنال) بمباراة الكأس، ونسيان ما حققه مع الفريق طوال 21 عاماً.

وأضاف كونتي: "أعرف تاريخ أرسنال في مسابقة كأس إنكلترا، وتحديداً مع أرسين (الذي يتطلع إلى الفوز بها للمرة السابعة)، لقد احرزوا ألقاباً عدة في هذه المسابقة التي لم يسبق لي إحرازها، وأعتقد أن يوم غد سيكون مناسبة لي ولفريقي لإنجاز مهمة الفوز بالكأس".

وتابع: "بالطبع، لا أثق بأن يوم غد سيشهد المباراة الاخيرة لأرسين مع أرسنال، واعتقد أنّه يستحق متابعة عمله مع الفريق، لأنه أظهر خلال 20 سنة أنه مدرب كبير، لقد قام بمهمة جيدة، وهذا الموسم فقط، لم يتمكن من قيادة أرسنال إلى دوري أبطال أوروبا، ونعرف صعوبة هذا الأمر في الدوري الإنكليزي، لكن يجب ألا ننسى أن أرسنال شارك في مسابقة دوري الأبطال 19 سنة توالياً. وأكرّر أنه أظهر أنّه عمل في شكل جيد جداً، وقد أحرز ألقاباً كثيرة مع فريقه، ولكن علينا أن نولي اهتماماً كبيراً بكرة القدم الحديثة".

وردا على سؤال حول اعتبار فينغر أحد أعظم المدربين، ردّ كونتي جازماً "طبعاً، طبعاً (...) عندما تمضي فترة طويلة مع أي فريق - ونحن نتكلم عن فريق كبير مثل أرسنال وليس عن فريق عادي - فيجب أن نأخذ في الاعتبار أنه (فينغر) أحد أفضل المدربين في التاريخ".

وأضاف: "لا تنسوا أنه فاز بالكثير، عندما يمضي أحدهم وقتاً طويلاً مع أي فريق، فإنّ البعض ينسوا ما حققه من انتصارات، وبالنسبة لي أرسين فينغر هو مدرب عظيم".

في المقابل، كشف كونتي تعثر حضور تدريب لفينغر أثناء زيارته إلى انكلترا في بداية مسيرته مدرباً.

وقال: "حاولت الاتصال بمسؤولي أرسنال اثناء بداية تجربتي التدريبية، وقد زرت تشيلسي ووست هام (يونايتد) وتوتنهام (هوتسبر)، وقتذاك لم تسنح لي الفرصة لزيارة أرسنال لانشغالهم، وقد شاهدت مباراة أرسنال أمام موناكو التي خسرها على أرضه في دوري أبطال أوروبا (شباط/فبراير 2015)".

وأضاف: "لم تسنح لي الفرصة لمتابعة فينغر في حصة للتدريب، وكنت أتمنى ذلك".