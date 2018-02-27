كوستاكورتا يعتبر كونتي "أفضل" خيار لتدريب المنتخب الايطالي





وقال كوستاكورتا في تصريحات لصحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، "لم أختر بعد، لكنني أعتقد أن كونتي هو أفضل من يمكنه تولي المهمة".

أضاف "بالتأكيد سأتحدث إليه في الأشهر المقبلة".

ويتولّى لويجي دي بياجيو حاليا مهام تدريب المنتخب بشكل مؤقت، في أعقاب إقالة جانبييرو فنتورا من منصبه بعد الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وأدخل هذا الفشل المفاجئ كرة القدم الإيطالية في أزمة حادة، شملت عدم التمكن من انتخاب خلف لكارلو تافيكيو الذي استقال من رئاسة الاتحاد المحلي. وأدى ذلك إلى وضع الاتحاد في إشراف اللجنة الأولمبية المحلية، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤونه تتألف من روبرتو فابريتشيني كمفوض عام على الاتحاد، يعاونه الخبير القانوني أنجيلو كلاريتسيا والمدافع السابق كوستاكورتا الذي أوكلت إليه مهمة البحث عن مدرب جديد.

وسبق لكونتي (48 عاما) الذي قاد تشيلسي إلى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي، أن تولى تدريب إيطاليا بدءً من العام 2014 وحتى كأس أوروبا 2016، قبل الانتقال إلى الاشراف على النادي اللندني.

وإضافة إلى اسم كونتي، طرحت أسماء أخرى لتولي مهام الاشراف على المنتخب، تقدمها المدرب السابق لليستر سيتي الإنكليزي كلاوديو رانييري، والمدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني كارلو أنشيلوتي.

واعتبر كوستاكورتا أن كونتي "سبق له أن أظهر علمه بما يجب أن يكون عليه مدرب المنتخب الوطني، بينما لم يقم الآخرون بذلك بعد".

أضاف "هذا لا يعني أنني لن أكون مسرورا في حال قام بذلك (روبرتو) مانشيني أو أنشيلوتي، لكن (الأخير) يبدو أنه نأى بنفسه عن ذلك"، في إشارة إلى تقارير صحافية تحدثت عن عدم اهتمامه بتولي مهمة المنتخب.

وشدد كوستاكورتا على أنه لن يستثني خلال عملية البحث، مدربي أندية محلية في الدوري، مثل جانبييرو غاسبيريني مدرب أتالانتا، وماركو جيامباولو مدرب سمبدوريا، مستبعدا أسماء أخرى مثل مدرب ميلان جينارو غاتوزو "لأن ذلك سيكون مبكرا"، في إشارة إلى الخبرة التدريبية المتواضعة للاعب الدولي السابق، وتوليه مهامه في ميلان منذ فترة غير طويلة.

وأضاف في حديثه عن غاتوزو "أنا أكيد أنه سيكون مدربا وطنيا خلال أعوام قليلة لأنه يمتلك كل شيء: الشخصية، العزيمة. أنا معجب به فعلا، إلا أن اختياره الآن سيكون سيئا بالنسبة إليه".

وسيتولى دي بياجيو قيادة إيطاليا في مباراتين وديتين ضد الأرجنتين وإنكلترا في نهاية آذار/مارس، ويتوقع أن يكون المنتخب بإدارة مدرب دائم عندما يخوض النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في أيلول/سبتمبر المقبل.

