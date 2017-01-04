كوستاريكا تخوض منافسات كأس أميركا الوسطى بدون أبرز نجومها

وتشارك كوستاريكا هذا العام في النسخة الرابعة عشرة من البطولة في الفترة ما بين يومي 13 و22 كانون الثاني/يناير الجاري.

ولم تضم قائمة المنتخب الكوستاريكي، التي أعلنها مديره الفني أوسكار راميريز أمس الثلاثاء، أبرز نجومه مثل الحارس كيلور نافاس، لاعب ريال مدريد الإسباني، والمهاجمين جويل كامبل وبريان رويز، لاعبي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

واستدعى راميريز سبعة محترفين للانضمام للقائمة وهم دافيد غوزمان وفرانسيسكو كالبو وخوسيه غويرمو أورتيز، المحترفون في الدوري الأميركي لكرة القدم، وجيرسون توريس، الذي يلعب ضمن صفوف أميركا المكسيكي وخوان بينيغاس وجون خايرو رويز وديفير فيغا، الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية.

فيما تضم باقي القائمة لاعبين من أندية الدوري المحلي في كوستاريكا. ونعرض فيما يلي قائمة المنتخب الكوستاريكي، التي تضم 23 لاعبا:

حراس المرمى: باتريك بيمبرتون وداني كارفاخال وليونيل موريرا.

المدافعون: آلان ميراندا وخامير أورديان وبيدرو ليال وكريستوفر مينيسيس وجوني أكوستا وبابلو سالازار وخوان بابلو ومايكل أومانيا وفرانسيسكو كالبو.

لاعبو الوسط: راندال أزوفيفا ودافيد غوزمان وجيرسون توريس وأوليسيس سيغورا وأوسفالدو رودريغيز ومارفين أنغولو وإلياس أغويلار.

المهاجمون: ديفير فيغا وجون فينيغاس وخوسيه غويرمو أورتيز وجون خايرو رويز.