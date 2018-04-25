كورتوا سيتقدم بشكوى ضد مدربه السابق فيلموتس

وأكد كورتوا عبر "فيسبوك" قراره بشأن مقاضاة مدربه السابق بسبب ما قاله مطلع الأسبوع الحالي في مقابلة مع "بي إن سبورتس".

ورداً على سؤال حول علاقته المتوترة مع كورتوا بسبب خروج المنتخب البلجيكي من الدور ربع النهائي بخسارته أمام ويلز 1-3، أكد فيلموتس "لديّ مشكلة عندما أرى تشكيلتي... وأنا هنا أتحدث عن "نظرية" (الإعلان عن التشكيلة) في الساعة 18.00 وفي الساعة 18.15 تكون على جميع شبكات التواصل الاجتماعي".

وتابع "هذا يعني أن لاعباً باع التشكيلة وهذا أمر خطير تجاه الوطن".

ووجه المدرب البلجيكي السابق أصابع الاتهام بشأن تسريب خياراته قبل ساعات من المباراة المنتظرة، إلى (تييري) والد كورتوا، مؤكداً في الوقت ذاته أن "العديد من الصحافيين الفرنسيين قدموا له الدليل على أن الوالد هو الذي فعل ذلك".

وأضاف "هذا يعني أنك لا تحترم بلادك، وأجد ذلك مضراً لأنه يتعين علي الانتظار حتى قبل ساعة من موعد المباراة لمعرفة تشكيلة المنافس".

ولم يتأخر رد كورتوا كثيراً، وهو يعتبر أنها ليست المرة الأولى التي يطلق فيها فيلموتس اتهامات "علنية ودون مبررتمس بشرفه" وكذلك بشرف والده.

وقال حارس مرمى تشلسي الإنكليزي في رسالة مقتضبة دبجها بثلاث لغات، "قررنا سوياً أن نتقدم بشكوى جزائية مع الاحتفاظ بالحق المدني للتشهير وإساءة السمعة".

وخرجت بلجيكا أمام ويلز في الأول من تموز/ يوليو 2016 بعدما كانت من بين المرشحين بقوة للفوز باللقب.

وتعرض فيلموتس الذي بدأ الاشراف على المنتخب في 2012، لانتقادات شديدة من قبل الصحافة وأقيل من منصبه بعد أسبوعين، وأنهى الاتحاد البلجيكي عقده قبل عامين من الموعد.

وخاض كورتوا الذي سيبلغ في أيار/مايو 26 عاماً، 55 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا منذ 2011، ويتردد اسمه لأن يكون الحارس الأساسي لباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، خلفاً لألفونس أريولا.