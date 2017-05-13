كهربا يحدد مصيره الاحترافي مع اتحاد جدة

قال النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، المعار من الزمالك المصري إلى الاتحاد السعودي، إنه سيكون متواجداً في وقت قريب في جدة لحسم مستقبله الاحترافي، وذلك بعد أن احتفل أمس الجمعة بخطبته في مصر على إبنة حارس المرمى الدولي عصام الحضري.

وقال كهربا، في اتصال هاتفي مع صحيفة "عكاظ" السعودية نشرته بموقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن عقد إعارته للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، موضحًا أنه على تواصل دائم مع إدارة نادي الاتحاد ويضع الأولوية للفريق السعودي حيال مستقبله الاحترافي.

وأشار كهربا إلى متابعته المستمرة للأوضاع في الاتحاد، ويترقب تحديد مصيره في الأيام القادمة، مشيداً بكافة منسوبي نادي الاتحاد، ومتمنيًا أن يحظى الفريق الملقب باسم "العميد" بالاستقرار الإداري في الموسم القادم، خاصة في ظل الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق الأول.

وقاد كهربا فريق الاتحاد للفوز بلقب كأس ولي العهد السعودي حيث سجل هدف الفوز للفريق في شباك النصر في المباراة النهائية، كما أحرز اللاعب المركز الثالث في قائمة هدافي دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين برصيد 16 هدفاً.