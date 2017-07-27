كلينسمان لا يتعجل في العودة لعالم التدريب

وقال كلينسمان (52 عاماً) فى تصريحات لمجلة كيكر الرياضية "قد أفكر في الأمر العام المقبل إذا تلقيت عرضاً جديداً، لست متلهفا على بدء مغامرة جديدة بشكل فوري".

وأوضح كلينسمان الذي يعيش في الولايات المتحدة "العمل مع منتخب وطني سيكون أسهل لأسباب عائلية"، أكثر من العمل مع نادي في أوروبا مثلاً لأن عائلته ستضطر حينها للانتقال، وهو السيناريو الذي يرغب في تجنبه بسبب اقتراب ابنته من نهاية دراستها.

وتولى كلينسمان تدريب المنتخب الألماني بين عامي 2004 و2006 ثم قضى موسماً مع بايرن ميونخ في 2009-2008 قبل أن يتولى تدريب منتخب أميركا في 2011 لكنه رحل عنه في العام الماضي.

ويتواجد كلينسمان حالياً في ألمانيا حيث وقع نجله جوناثان عقداً مع هيرتا برلين إذ سيشارك معه في مركز حراسة المرمى.