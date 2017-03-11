كلاسيكو سورية ينتهي بهدفٍ نظيف

قمة الدوري السوري أو ما يعرف بكلاسيكو سورية، لقاءٌ حمل الكثير من ذكريات الزمن الجميل عندما كان الاتحاد والكرامة أفضل الفرق التي تتنافس على لقب الدوري، أما الآن فإن الوضع اختلف في ظل أوضاعٍ صعبة تمر بها أغلب الأندية السورية.

انطلقت المباراة التي جرت على ملعب حمص البلدي وسط حضورٍ جماهيري خجول، دون أن يؤثر ذلك على طموح الفريقين باقتناص ثلاث نقاطٍ ثمينة، الكرامة يريد تعديل وضعه المتأخر في ترتيب الدوري، أما الاتحاد فكان يتطلع نحو الاقتراب أكثر من كرسي الصدارة الذي يحتله نادي تشرين.

كانت الندية والإثارة واضحةً من الدقائق الأولى للمباراة، حيث حاول كلا الفريقين التقدم نحو مرمى الخصم والتسجيل، لكن الاتحاد امتلك أفضلية هجومية أكثر من الكرامة، وهذا ما ترجمه على أرض الملعب بالعديد من الكرات الخطيرة على مرمى عبد اللطيف نعسان، كما حاول استغلال الكرات الثابتة في سبيل إحراز أول الأهداف، أما النسور الزرقاء فقد أزعجت دفاع الاتحاد ببعض الكرات الخاطفة دون تشكيلها خطورةً كبيرة باستثناء فرصةٍ محققة في الدقائق الأخيرة لم يكتب لها النجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني دخل لاعبوا الاتحاد بنفس هجومي أقوى فلم يتأخر الهدف الأول، حيث نالوا ما أرادوه في الدقيقة الثامنة والأربعين بحصولهم على ركلة جزاء من لمسة يد، ليتولى اللاعب نصوح نكدلي تسديد الكرة في شباك الكرامة محققاً أول أهداف المباراة. بعد ذلك حاولت النسور الرد وتعديل النتيجة من خلال شن عددٍ من الهجمات دون أن يتحقق المراد، في ذات الوقت عمل مهاجموا القلعة الحمراء على إحراز هدفٍ آخر لضمان نقاط بالمباراة، فقد هددوا عرش الكرامة في أكثر من كرة لكن النتيجة بقيت على حالها. وقبل نهاية المباراة تعرض لاعب الاتحاد رأفت مهتدي للطرد بسبب خشونته دون أن يؤثر ذلك على النتيجة، ليخرج الاتحاد بفوزٍ من ذهب جعله يحتل المركز الثاني بواحد وعشرين نقطة خلف تشرين المتصدر، في حين تجمد رصيد الكرامة عند ثمانية نقاط متراجعاً للمركز الرابع عشر في سلم ترتيب الدوري المحلي.

أما في بقية نتائج الجولة الثانية عشرة من الدوري السوري لكرة القدم، فاز الشرطة على جبلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخراً بهدفين، واستطاع النواعير تحقيق فوزٍ ثمين على الحرية بهدفين دون رد، كمال نال الطليعة ثلاثة نقاطٍ بانتصاره على المحافظة بهدفٍ نظيف، في حين تعادل المجد وحطين بهدفٍ لهدف.