كلاتنبرغ يغادر إنكلترا إلى السعودية

وقالت اللجنة في بيان "نتمنى كل التوفيق لمارك كلاتنبرغ في خطوته المقبلة التي سيتعاون فيها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم".



وذكرت وسائل إعلام بريطانية ان كلاتنبرغ سيحل بدلاً من هاوارد ويب الحكم البارز السابق أيضاً في الدوري الممتاز في منصب مدير إدارة تطوير الحكام في الاتحاد السعودي.

وشوهد كلاتنبرغ في السعودية اليوم الخميس.

وأدار الحكم البالغ من العمر 41 عاماً نهائي بطولة أوروبا 2016 وكذلك نهائي دوري الأبطال ونهائي كأس الاتحاد الإنكليزي الموسم الماضي.

ويتوقع أن يرحل كلاتنبرغ - الذي قال سابقاً إنه يفكر في إدارة مباريات في الصين - قبل الجولة المقبلة من مباريات الدوري الممتاز في 25 شباط/ فبراير.

وأدار كلاتنبرغ أول مباراة في مسيرته عام 2000.