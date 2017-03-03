كرة القدم الفرنسية تفقد رائدها ريمون كوبا

وقال صهره وليام بوشيه: "لقد توفي في الساعة 8.15 بعد تدهور وضعه الصحي"، مشيرا إلى أن اللاعب الذي أحرز جائزة الكرة الذهبية الأوروبية عام 1958، كان قد "أدخل إلى المستشفى الأحد".

وكان كوبا المنحدر من أصل بولندي واسمه الأصلي ريمون كوباشيفسكي لفت الأنظار في صفوف أنجيه قبل أن يلعب في رانس من 1951 إلى 1956، لينتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني خلال الحقبة الذهبية إلى جانب الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو.

وأحرز كوبا في صفوف النادي الإسباني كأس أبطال الأندية الأوروبية (دوري أبطال أوروبا حاليا) ثلاث مرات تواليا من 1957 إلى 1959، بعدما خسر نهائي البطولة القارية في صفوف رانس أمام ريال مدريد عام 1956.

وخلال كأس العالم في كرة القدم 1958 في السويد، قاد كوبا المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي قبل أن يخسر أمام البرازيل 2-5.

وعلى رغم تألق مواطنه جوست فونتين (هداف البطولة برصيد 13 هدفا) وبزوغ نجم الأسطورة البرازيلي بيليه، اختير كوبا أفضل لاعب في تلك النسخة التي أنهاها المنتخب الفرنسي في المركز الثالث.

وفي العام نفسه، بات كوبا أول لاعب فرنسي يحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا.

عام 1959 عاد إلى رانس ودافع عن ألوانه حتى عام 1967 قبل أن يعتزل وهو في السادسة والثلاثين من عمره.