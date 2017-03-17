كاسبرجاك يضم أربعة لاعبين جدد لمنتخب تونس

وتلعب تونس ضد الكاميرون بطلة أفريقيا يوم 24 مارس قبل أن تواجه المغرب بعد ذلك بأربعة أيام.

وانضم غازي العيادي لاعب وسط الافريقي وديلان برون مدافع نيور الفرنسي وكريم العريبي لاعب تشيزينا الإيطالي وغيلان الشعلاني لاعب وسط الترجي للمنتخب للمرة الأولى.

وتلعب تونس ضد مصر في يونيو حزيران في المجموعة العاشرة لتصفيات كأس الأمم الافريقية 2019 والتي تضم أيضاً النيجر وسوازيلاند.

وودّعت تونس كأس الأمم الافريقية 2017 من دور الثمانية بعد الهزيمة 2-صفر أمام بوركينا فاسو.

وعاد للمنتخب فخر الدين بن يوسف مهاجم الترجي بعد غياب طويل وحمزة يونس مهاجم كودا قزانتي الروماني وإدريس المحيرصي مهاجم رد ستار الفرنسي وأسامة الحدادي ظهير أيسر ديجون الفرنسي وإيهاب المباركي لاعب الترجي وفاروق بن مصطفى حارس مرمى الأفريقي.

وسيغيب عن التشكيلة وهبي الخزري لاعب سندرلاند الإنكليزي وصابر خليفة مهاجم الأفريقي.

وتحتل تونس المركز الثاني في المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2018 بست نقاط بعد الفوز على ليبيا وغينيا في أول مباراتين وتتأخر بفارق الأهداف عن الكونجو الديمقراطية قبل مواجهتهما في تونس في أغسطس/آب المقبل.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس مرمى: أيمن المثلوثي (النجم الساحلي) ومعز بن شريفية (الترجي) وفاروق بن مصطفى (النادي الأفريقي).

مدافعون: أيمن عبد النور (فالنسيا الإسباني) وصيام بن يوسف (كان الفرنسي) وديلان برون (نيور الفرنسي) وأسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) وعلي معلول (الأهلي المصري) وحمزة المثلوثي (النادي الصفاقسي) وإيهاب المباركي (الترجي) ومحمد على اليعقوبي (ريزه سبور التركي).

لاعبو الوسط: غازي العيادي (الأفريقي) ولاري عزوني (نيم الفرنسي) ومحمد أمين بن عمر وحمزة لحمر (النجم الساحلي) وغيلان الشعلالي (الترجي) ويوسف المساكني (لخويا القطري) ونعيم السليتي (ليل الفرنسي) وكريم العريبي (تشيزينا الإيطالي).

مهاجمون: أحمد العكايشي (الاتحاد السعودي) وفخر الدين بن يوسف وطه ياسين الخنيسي (الترجي) وحمزة يونس (كودا قزانتي الروماني) وإدريس المحيرصي (رد ستار الفرنسي).