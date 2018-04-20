كاريك يطلب إعفاءه من الانضمام للمنتخب الإنكليزي



وبدأ كاريك (36 عاما) مسيرته الدولية مع منتخب بلاده في 2001.

وشارك في 34 مباراة كانت آخرها مباراة ودية أمام إسبانيا في 2015 لكنه اعترف بأن نهائيات كأس العالم كان لها تأثير دائم على صحته النفسية وحالته المعنوية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن كاريك قوله "أمضيت مع المنتخب مدة طويلة وبصراحة لم أشعر بالارتياح بالسفر مع المنتخب بعكس سفري مع يونايتد خلال الاستعدادات ما قبل الموسم. لكن مع المنتخب كانت الرحلة تبعث على الاكتئاب بطريقة ما".

وأضاف اللاعب "شعرت بالاكتئاب بسبب ذلك ولذا فإنني بعد نهائيات جنوب أفريقيا وصلت لمرحلة شعرت فيها أنه لم يعد بوسعي القيام بذلك. البعض سيقولون لي تماسك وسيؤكدون أنها فرصة كبيرة لا تتاح للكثيرين وأنا أتفهم كل ذلك لكني وجدت الأمر صعبا للغاية وتأكدت أنه لم يعد بوسعي تحمله".

وأكد كاريك "ربما كنت على حافة.. نعم تعرضت للاكتئاب في بعض الأحيان وطلبت من الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عدم ضمي للمنتخب".

وفاز كاريك بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز خمس مرات كما فاز بدوري أبطال أوروبا وبعدد من الجوائز الأخرى خلال 12 عاما في يونايتد وسيعتزل في نهاية الموسم الحالي تمهيدا للانضمام للطاقم التدريبي للنادي اللندني.

