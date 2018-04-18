كاريكاتور: "يد" أسباس تنقذ سلتا فيغو أمام برشلونة !

من قبل beIN SPORTS April 18, 2018 13:48 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.