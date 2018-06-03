زيدان اشتد عوده في ريال مدريد وخرج متوجاً بالألقاب

كاريكاتور: نوير أساسياً في منتخب ألمانيا رغم تألق تير شتيغن

من قبل beIN SPORTS June 3, 2018 13:03 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.