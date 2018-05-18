كاريكاتور: نزال "البطاقات الأوروبية" محط الأنظار في الدوري الإيطالي

من قبل beIN SPORTS May 18, 2018 12:08 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.