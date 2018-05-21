كاريكاتور: "سيناريو دراماتيكي" يؤهل إنتر ميلان إلى دوري أبطال أوروبا

من قبل beIN SPORTS May 21, 2018 10:43 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.