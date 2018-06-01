كاريكاتور: زيدان اشتد عوده في ريال مدريد وخرج متوجاً بالألقاب

من قبل beIN SPORTS June 1, 2018 11:00 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.