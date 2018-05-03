كاريكاتور: ريال وليفربول في نهائي الأبطال بفضل "تقنية اليد" !

من قبل beIN SPORTS May 3, 2018 09:39 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.