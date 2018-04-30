كاريكاتور: برشلونة يستعد للاحتفال في الكلاسيكو

من قبل beIN SPORTS April 30, 2018 15:30 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.