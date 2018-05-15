كاريكاتور: بالوتيللي يستبشر بتولّي مانشيني تدريب "الأتزوري" !

من قبل beIN SPORTS May 15, 2018 09:33 نقدم لكم في هذه الزاوية رسوم كاريكاتور لأبرز الأحداث الرياضية عند حصولها.