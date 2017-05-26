كارلوس تيفيز يفتح النار على اللاعبين الصينيين

ووصف تيفيز في حديث إلى شبكة موفيستار بارتيدازو الإسبانية اللاعبين الصينيين بـ"الساذجين وغير الجاهزين بدنياً"، واتهمهم: "بارتكاب أخطاء قاسية أحياناً عن غير قصد، ويتسببون بالألم لأنهم يلعبون بوحشية".

وأضاف تيفيز: "لا أعتقد أن (السوبر ليغ الصيني) الدوري هناك قادر على منافسة البطولات الكبرى الأوروبية، حتى لو تمّ استقدام اللاعبين النجوم، أعتقد أن كرة القدم مختلفة لديهم، والناس هناك يعيشونها بطريقة مختلفة، ولا أتوقع حصول تقدم في السنوات الخمسين المقبلة".

وكان زميل تيفيز في الفريق الدولي الصيني كين تشنغ عوقب من قبل ناديه لقيامه بدهس قدم البلجيكي اكسيل فيتسيل لاعب فريق تيانجين كوانجيان.

وانتقل تيفيز إلى الصين في بداية السنة الحالية، بالتزامن مع طلب السلطات الصينية من النوادي الاهتمام بقطاع الناشئين والعمل على تحضير أجيال جديدة، بدلاً من الإنفاق في شكل كامل على ضم اللاعبين الأجانب (تم انفاق 388 مليون يورو في هذا السياق).

وختم المهاجم الأرجنتيني الذي انتقل الى شنغهاي شينخوا قادماً من بوكا جونيور في أواخر 2016، في صفقة بلغت 10,5 ملايين يورو بحسب تقارير صحافية مع راتب سنوي قدرته وسائل الإعلام الأرجنتينية بـ38 مليون يورو، أي أكثر مما يتقاضاه كلّ من نجمي برشلونة وريال مدريد الاسبانيين الأرجنتيني الأخر ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، متوقعاً حصول تحسن على رغم إقراره بعدم اندماجه مع كرة القدم الصينية "المختلفة كثيراً عن كرة القدم التي أعرفها".