كابيلو يودّع عالم التدريب بعد مشوار حافل

ورداً على سؤال لإذاعة "راديو انكيو" الرياضية الإيطالية حول احتمال تدريب المنتخب الإيطالي، قال كابيلو أنه سبق له اختبار تدريب المنتخبات "وخضت تجارب مع منتخبي انكلترا وروسيا"، مضيفاً "أردت محاولة تدريب ناد مرة أخرى، وكان جيانغسو سونينغ (الصيني) التجربة الأخيرة لي في كرة القدم".

وفسخ العقد بين كابيلو (71 عاماً) وجيانغسو في نهاية آذار/مارس الماضي بعد 9 أشهر فقط من توليه مهامه، على خلفية النتائج المخيبة.

وتابع: "فعلت كل ما أردت فعله. أنا سعيد جداً بما قمت به، وأعمل الآن في التعليق (التلفزيوني)، حيث أحقق الفوز دائماً".

وتنقل الدولي السابق بين صفوف أندية عدة خلال مسيرته كلاعب خط وسط، أبرزها يوفنتوس وميلان وروما. وحظي بمسيرة تدريبية ناجحة، فقاد ميلان إلى لقب دوري أبطال أوروبا (1994) والدوري الإيطالي أربع مرات، وروما إلى لقب واحد في الدوري المحلي، ولقب الدوري الإسباني مرتين مع ريال مدريد الذي دربه مرتين (1996-1997 و2006-2007).

كما أحرز لقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في 2005 و2006، إلاّ أنّ فريق "السيدة العجوز" جرّد منهما بسبب فضيحة "كالتشيوبولي" حول التلاعب بالنتائج، والتي أدت إلى هبوط النادي إلى الدرجة الثانية.