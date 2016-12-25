كأس ولي العهد - مبارتا "دربي" الرياض وجدة في نصف النهائي

على ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، يلتقي الاثنين الهلال متصدر الدوري وصاحب الرقم القياسي في عدد المرات التي أحرز فيها كأس ولي العهد (12)، مع النصر الذي يعاني من نقص في صفوفه بسبب إصابة عدد من لاعبيه.

والمباراة هي الثانية بين الفريقين خلال زهاء عشرة أيام، بعدما تعادلهما 1-1 في الدوري في 16 كانون الأول/ديسمبر.

وستكون المباراة المواجهة الحادية عشر بين الفريقين في كأس ولي العهد. ويتفوق الهلال بشكل كبير في هذه المسابقة، إذ تغلب على النصر في ثماني مباريات من أصل عشرة جمعتهما.

ويسعى الهلال إلى التأهل للنهائي للدفاع عن لقبه، إلا أنه سيفتقد في المباراة جهود لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي أوقفه الاتحاد السعودي أربع مباريات بعد توجهه بألفاظ نابية إلى الحكم، في نهاية المباراة التي فاز فيها فريقه على الباطن (2-صفر) الأربعاء.

وتأهل الهلال لنصف النهائي بفوزه على الشباب 2-صفر في ربع النهائي. أما النصر، ففاز على الوحدة 1-صفر في الدور نفسه.

ويدخل الهلال مباراة نصف النهائي متصدراً ترتيب الدوري بعد تراجع المتصدر السابق الاتحاد جدة إلى المركز الثالث، إثر خصم ثلاث نقاط من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي، بناء على قرار من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعود القرار إلى شكوى تقدم بها لاعب الاتحاد السابق الأرجنتيني داميان مانسو على خلفية عدم تقاضيه جزءاً من مستحقاته.

ويلعب الاتحاد الثلاثاء مع غريمه الأهلي في "دربي" مدينة جدة، في نصف النهائي الثاني لكأس ولي العهد.

ويسعى الاتحاد إلى مواصلة سلسلة انتصاراته التي حققها في الدوري، وآخرها على الرائد 3-2 في المرحلة الرابعة عشر.

أما الأهلي الذي بات يتساوى نقاطاً في الدوري مع الاتحاد (31 لكل منهما) بعد خصم النقاط من رصيد الأخير، فيدخل المباراة متسلحاً بمعنويات عالية جراء فوزه الأخير في الدوري على الاتفاق 4-1.

وكان مدرب الأهلي السويسري كريستيان غروس أكد في تصريحات بعد المباراة الأخيرة، وجوب "الاستعداد جيداً" للمواجهة مع الاتحاد.

وتعتبر المباراة صعبة على الفريقين في ظل تقارب مستواهما في الفترة الأخيرة. وستكون هذه المواجهة الـ 14 بينهما في كأس ولي العهد. وفاز الأهلي في 7 من المواجهات السابقة، مقابل 6 للاتحاد.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بفوزه على هجر 6-1 في ربع النهائي. أما اللاتحاد فتأهل على حساب الباطن 1-صفر.