كأس ولي العهد: الاتحاد يلاقي النصر في النهائي

وسجل التونسي أحمد العكايشي (28) والمصري محمود كهربا (38) وفهد المولد (90) أهداف الاتحاد، والسوري عمر السومة (72 و77 من ركلة جزاء) هدفي الأهلي.

وضرب الاتحاد موعداً مع النصر في النهائي بعد أن حجز الأخير مقعده إثر فوزه على غريمه الهلال 2-0 أمس في دربي الرياض.

وفرض الاتحاد سيطرته على مجريات الشوط الأول بالكامل وكاد يخطف هدفا مبكرا لولا القائم الأيسر الذي تصدى لكرة العكايشي (6)، ثم ترجم سيطرته بهدف أول عندما تلقى العكايشي كرة عرضية لعبها مباشرة على يمين احمد الرحيلي (28).

وعزز الاتحاد بالهدف الثاني إثر كرة انطلق بها العكايشي على الطرف الأيمن قبل أن يلعبها عرضية للمصري كهربا الذي تابعها بشكل رائع على يسار أحمد الرحيلي (38).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الأهلي واندفع الى الهجوم بحثاً عن التعويض، فيما تراجع الاتحاد للحفاظ على تقدمه والاعتماد على الهجمات المرتدة وكاد يرفع غلته عندما توغل كهربا بكرة داخل المنطقة قبل أن يسدد بجانب القائم (58).

وأهدر السومة فرصة ثمينة لتقليص الفارق من ضربة رأس مرت بجوار القائم (62) قبل ان يمرر له اليوناني يوانيس فيتفاتزيديس كرة مناسبة تابعها قوية داخل المرمى (72) مقلصا الفارق.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء انبرى لها السومة ولعبها قوية على يسار عساف القرني مدركاً التعادل (77).

وحرم القرني المهاجم السوري من هدف ثالث وأمسك كرته القوية على دفعتين (82)، وقال فهد المولد الكلمة الأخيرة في اللقاء من ركلة حرة نفذها بطريقة لولبية استقرت على يمين احمد الرحيلي مانحا الفوز للاتحاد (90).