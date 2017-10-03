كأس نجوم قطر: قطر يهزم الدحيل بخماسية

ورغم تقدم الدحيل بطل دوري نجوم قطر 2-1 في الشوط الأول انهار قبل نهاية الشوط الثاني في غياب أبرز نجومه في افتتاح جولات المجموعة الأولى.

تقدم الدحيل مرتين عبر عبد الرحمن محمد وسالمين الرميحي وتعادل قطر عبر علي المهندي وفهد خلفان.

ومنذ بداية الدقيقة 80 أحرز قطر ثلاثة أهداف متتالية بما في ذلك هدفين لخلفان ليكمل ثلاثية بجانب هدف لبرونو جالو من ركلة جزاء. وفي نفس المجموعة عوض الغرافة تأخره إلى فوز 2-1 على الخور.

بادر الخور بالتسجيل مبكراً عبر عبد الرحمن محسن من ركلة جزاء ثم انتفض الغرافة ليهز الشباك مرتين في الشوط الثاني بواسطة لويس خيمينيز ومنقذ محمد في الدقيقتين 54 و58.

وحصد الخريطيات أول ثلاث نقاط بفوزه 3-1 على السيلية بفضل ثلاثية عبد الله العنزي.

وتقام البطولة في فترة توقف دوري نجوم قطر بمشاركة 12 فريقاً من المنافسين بدوري الأضواء.

وتلعب البطولة بنظام الدوري وتتألف من مجموعتين ويصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

وتضم المجموعة الثانية فرق السد والريان وأم صلال والعربي والأهلي والمرخية.



