كأس قطر - مواجهتان ثأريتان في نصف النهائي

وتفوق السد ولخويا على منافسيهما ذهاباً وإياباً في الدوري وبنتائج كبيرة، حيث سحق الأول الريان 5-0 و4-1، وفاز الثاني على الجيش 2-1 و5-1، وسيحاول الريان والجيش تفادي الخسارة للمرة الثالثة على التوالي أمام نفس المنافسين.

ويحظى "كلاسيكو" السد وصيف بطل الدوري والريان الثالث المقرر غداً الخميس، باهتمام أكبر من جانب جماهير الناديين اللذين يتمتعان بشعبية كبيرة خاصة الريان. ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية وإثارة كبيرتين ليس فقط من جانب الريان الساعي للثأر، ولكن من جانب السد أيضاً الذي فقد المنافسة على الدوري للموسم الثالث على التوالي.

ويزيد من قوة اللقاء اكتمال صفوف الفريقين من جميع النواحي باستثناء غياب سعد الشيب حارس السد للإيقاف. ويعتمد مدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا على القائد الدولي الإسباني السابق تشافي هرنانديز وهداف الفريق الجزائري بغداد بو نجاح وحسن الهيدوس وعلي أسد، فيما يعتمد مدرب الريان الدنماركي مايكل لاودروب على صانع الألعاب تاباتا وهدافيه سيباستيان سوريا والإسباني سيرخيو غارسيا وعبد الرحمن الحرازي وأحمد علاء.

وفي المباراة الثانية المقررة الجمعة بين لخويا بطل الدوري والجيش الرابع، يسعي لخويا إلى مواصلة حصد الألقاب في حين يرنو الجيش لإنقاذ موسمه.

ويملك مدرب لخويا الجزائري جمال بلماضي العديد من الأوراق الرابحة في مقدمتها التونسي يوسف المساكني والبرازيلي إدغار دا سيلفا الذي حل بديلاً لهداف الفريق الدولي المغربي يوسف العربي الذي انتهى موسمه بسبب الاصابة، والكوري الجنوبي نام تاي هي والمعز علي وإسماعيل محمد وعلي عفيف، بينما يغيب عنه فقط أحمد ياسر للإصابة.

أما الجيش بقيادة مدربه الفرنسي صبري لموشي، فسيعول على الثنائي البرازيلي رومارينيو والأوزبكي ساردور راشيدوف ومن خلفهما صانع الألعاب المالي سيدو كيتا.

وتقام المباراة النهائية في 29 نيسان/أبريل الحالي.