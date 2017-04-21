كأس قطر: الجيش يهزم لخويا ويتأهل للنهائي

وصعد الجيش إلى المباراة النهائية لملاقاة السد في 29 نيسان/أبريل الجاري.، بعد تأهل الأخير الخميس على حساب الريان 3-2.

وسجل أهداف الجيش المالي سيدو كيتا (24) والبرازيلي رومارينيو (49) ورشيدوف (90)، وللخويا اسماعيل محمد (51) والبرازيلي ادغار دا سيلفا (77).

وهذه المرة الرابعة على التوالي يصعد فيها الجيش إلى المباراة النهائية للبطولة التي انطلقت عام 2014، وهو أكثر من حقق اللقب مرتين في 2014 و2016 مقابل مرة واحدة للخويا في 2015.

وجاءت المباراة قمة في الاثارة، وخالف فيها الجيش كل التوقعات التي كانت تشير إلى خسارته خصوصاً بعد دمجه مع لخويا اعتباراً من الموسم المقبل.

كما أن سير المباراة كان يؤكد اقتراب لخويا من الفوز بعد تعادله، لكن سرعة ومهارة رشيدوف حسمت المباراة والتأهل في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، بعد الغاء الوقت الاضافي من نظام المسابقة.