كأس خادم الحرمين الشريفين: الهلال يلتقي الأهلي في النهائي

سجّل للهلال السوري عمر خريبين (17 و46 و81) وسالم الدوسري (63)، وللتعاون الفرنسي الحسن ندياي (5 و 90) ومدالله العليان (76).

وباغت التعاون مضيفه بهدف مبكر عندما نجح ندياي من خطف الكرة من منتصف الملعب وانطلق نحو المرمى قبل أن يلعبها إلى يمين عبدالله المعيوف (5).

لكنّ الهلال تمكن من تعديل النتيجة بواسطة السوري عمر خريبين الذي تلقى تمريرة من سالم الدوسري واجه على إثرها المرمى ولعب الكرة قوية إلى يمين سلطان الغامدي (17).

وكاد التعاون يعود للتقدم من جديد لولا براعة المعيوف الذي تصدى لكرة البرتغالي ماتشادو القوية وحولها لركنية (31).

وصوّب محمد البريك كرة قوية من ركلة حرة ولكنّ الغامدي كان حاضراً وأمسكها ببراعة (36).

ومع انطلاقة الشوط الثاني وضع خريبين الهلال في المقدمة إثر كرة عرضية وصلته من محمد البريك لعبها مباشرة إلى يسار الغامدي (46).

وبعد عدة محاولات لم يُكتب لها النجاح وضع سالم الدوسري حداً لتلك الفرص إثر كرة وصلته من محمد الشهلوب أرسلها قوية في المقص الأيسر لحارس التعاون (63).

ولاحت فرصة محققة للتعاون لتذليل الفارق ولكن كرة محمد الصيعري حولها المعيوف بأطراف أصابعه لركنية (70). ومن هجمة منسقة قلّص التعاون الفارق عن طريق مدالله العليان الذي استقبل كرة عرضية لعبها مباشرة على يسار المعيوف (76).

وعزّز خريبين تقدّم فريقه بهدف رابع وثالث له بعدما تلقى كرة عرضية لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى إلى يمين الغامدي (81). وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف التعاون هدفه الثالث بواسطة الحسن ندياي.