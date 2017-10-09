الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم
Reuters

كأس العالم تحت 17 عاماً: فوز أميركا ومالي

وسجّل الهدف ايوميد أكينولا في الدقيقة 75، مانحاً صدارة المجموعة الأولى لبلاده برصيد 6 نقاط، امام غانا بثلاث نقاط.
 

وفي المجموعة الثانية اكتسح المنتخب المالي نظيره التركي بثلاثية نظيفة، تعاقب على تسجيلها، تراوري (38)، انداي (68)، وكانوتي (86).

السابق إنفانتينو يتمنى فوز ميسي بالمو
اقرأ
إنفانتينو يتمنى فوز ميسي بالمونديال قبل اعتزاله
التالي

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات