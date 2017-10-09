كأس العالم تحت 17 عاماً: فوز أميركا ومالي

وسجّل الهدف ايوميد أكينولا في الدقيقة 75، مانحاً صدارة المجموعة الأولى لبلاده برصيد 6 نقاط، امام غانا بثلاث نقاط.
وفي المجموعة الثانية اكتسح المنتخب المالي نظيره التركي بثلاثية نظيفة، تعاقب على تسجيلها، تراوري (38)، انداي (68)، وكانوتي (86).
وسجّل الهدف ايوميد أكينولا في الدقيقة 75، مانحاً صدارة المجموعة الأولى لبلاده برصيد 6 نقاط، امام غانا بثلاث نقاط.
وفي المجموعة الثانية اكتسح المنتخب المالي نظيره التركي بثلاثية نظيفة، تعاقب على تسجيلها، تراوري (38)، انداي (68)، وكانوتي (86).
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