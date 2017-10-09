كأس العالم تحت 17 عاماً: فوز أميركا ومالي

وسجّل الهدف ايوميد أكينولا في الدقيقة 75، مانحاً صدارة المجموعة الأولى لبلاده برصيد 6 نقاط، امام غانا بثلاث نقاط.



وفي المجموعة الثانية اكتسح المنتخب المالي نظيره التركي بثلاثية نظيفة، تعاقب على تسجيلها، تراوري (38)، انداي (68)، وكانوتي (86).