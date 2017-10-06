وسجل اللاعب إبراهيم صديق هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39.

وضمن نفس المجموعة، تكبدّت الهند المستضيفة هزيمة ثقيلة أمام الولايات المتحدة بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من جوشوا سارجينت (30 من ركلة جزاء) وكريس دوركن (51) وأندرو كارلتون (84).

أما في المجموعة الثانية فقد تعادل منتخب نيوزيلندا مع تركيا 1-1. سجّل لنيوزيلندا ماكس ماتا (58) ولتركيا أحمد كوتوكو (18).

من جهة أخرى حققت باراغواي فوزاً ثميناً على مالي بثلاثة أهداف لهدفين. وقّع أهداف باراغواي أنطونيو غاليانو (12) وليوناردو سانشيز (17) وألان فرانسيسكو (55 من ركلة جزاء) في حين سجّل لمالي كل من حاجي درام (20) ولاسانا ندياي (34).

