كأس السوبر السعودي في أبوظبي

وطرح الأسبوع الثالث من كانون ثان/يناير المقبل موعداً لإقامة لمباراة.

أوضح العواني، أن الاتفاق جرى بين الجانبين الإماراتي والسعودي بعد المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد السعودي لكرة القدم والخطوط الجوية السعودية بصفتها راعية كأس السوبر السعودي.

وأشار العواني إلى أن استضافة مباراة السوبر السعودي يأتي في إطار استراتيجية مجلس أبو ظبي الرياضي بقيادة الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس المجلس لاستضافة مجموعة من أكبر وأبرز الأحداث الرياضية في إطار فرض أبو ظبي كعاصمة للرياضة العالمية.

وقال العواني ان العلاقات الطيبة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقوة وشعبية الكرة السعودية كانت حافزاً على طرح فكرة استضافة كأس السوبر السعودي في أبو ظبي.

وأشار العواني إلى أن الكرة السعودية تفرض نفسها منذ عقود على الساحتين الخليجية والعربية كما تتمتع بشهرة عالمية وكلها أمور تدعم قوة هذا الحدث الذي لم يصبح قاصراً على الحدود السعودية حيث أقيم من قبل في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي أن السوبر السعودي من البطولات الكبيرة التي يمكنها جذب مشاهدة جماهيرية عالية سواء في المدرجات أو أمام شاشات التلفزيون وهو ما يضمن النجاح الكبير للحدث ولهذا كان التواصل في الفترة الماضية مع الأشقاء في السعودية حتى تم التوصل لاتفاق بشأن إقامة المباراة في أبو ظبي.

وأعرب العواني سعادته وسعادة مجلس أبو ظبي الرياضي بهذا الاتفاق على استضافة الحدث والذي يعتبره نجاحاً لكل الأطراف المعنية متمنياً خروج الحدث بأبهى صورة ممكنة تليق بقيمة البطولة ومكانة مجلس أبو ظبي والقدرات التنظيمية للإمارات.