كأس السعودية: الاهلي يكمل عقد نصف النهائي

أكمل الأهلي عقد الفرق المتأهلة الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السعودية في كرة القدم بفوزه الكبير على وج 6-صفر اليوم الاحد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام ربع النهائي.

وسجل السوري عمر السومة (29و 48) والعراقي سعد عبد الأمير (35) وسلمان المؤشر (59) وحسين المقهوي (69) واليوناني يوانيس فيتفاتسيديس (71) الاهداف.

ولحق الاهلي بالهلال والتعاون والفيصلي الى دور الاربعة.

وفي الدور المقبل، يحل الاهلي ضيفا على الفيصلي في 11 ايار/مايو المقبل، بينما يلعب الهلال مع التعاون.