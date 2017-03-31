كأس الرابطة: الأهلي مرشح للقب على حساب الشباب

وسبق للأهلي أن بدأ الموسم باحراز الكأس السوبر على حساب الجزيرة 2-1، وهو سيكون مرشحاً فوق العادة لنيل اللقب الثاني، قياساً إلى تفوقه على جاره الشباب في المباريات الأخيرة التي جمعت بينهما، وامتلاكه لذخيرة جيدة من اللاعبين تضم ثمانية دوليين.

والتقى الأهلي والشباب في ثلاث مباريات هذا الموسم، ففاز الأول في دور المجموعات لكأس الرابطة 3-2، وتعادلا في ذهاب الدوري صفر-صفر، قبل أن يعود الأهلي ويهزم نده التقليدي في الاياب 4-1.

وبعكس الأهلي الذي يحتل المركز الثاني في الدوري، يعاني الشباب الثامن في المسابقة ولم يعرف طعم الفوز في أخر خمس مباريات، وسجل ثلاثة أهداف فقط وتلقت شباكه 16 هدفاً.

ويعول الأهلي على اختصاصه في كأس الرابطة التي أحرز لقبها مرتين عامي 2012 على حساب الشباب نفسه بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الأصلي 1-1)، و2014 على حساب الجزيرة 2-1.

أما الشباب فتوج مرة واحدة في المسابقة عام 2011، وخسر نهائيي 2014 و2016.

ورغم كل الترشيحات التي تصب للأهلي، رفض الصربي ميروسلاف ديوكيتش مدرب الشباب خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الاعتراف بالتكهنات المسبقة.

وقال ديوكيتش: "الشباب سيلعب من أجل الفوز والتتويج باللقب، نعلم أننا نلعب مع فريق كبير، وان الأهلي لديه عدد كبير من اللاعبين في صفوف المنتخب، وفي المقابل لدينا لاعب واحد، لكن ذلك لا يعطيهم افضلية، ومعروف أن الشباب يقدم مباريات كبيرة أمام الأهلي، ورغم خسارتنا في أخر مواجهة بيننا الا أن مستوانا كان متميزاً".