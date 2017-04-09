كأس الخليج - مليون دولار للبطل ونصف مليون للوصيف

وأوضحت اللجنة أن الفائز باللقب سيحصل على مليون دولار، والوصيف على نصف المبلغ في البطولة التي تستضيفها الدوحة من 22 كانون الأول/ديسمبر إلى 5 كانون الثاني/يناير.

وسينال هداف البطولة مبلغ 40 ألف ريال مقابل 30 ألفاً لأفضل لاعب وأفضل حارس واللعب النظيف.

وأعلن رئيس اللجنة اليمني حميد الشيباني عقب الاجتماع أن اللجنة أوصت بإقامة البطولة من مجموعتين حتى لو لم يشارك المنتخب الكويتي الموقوف دولياً على أن تضم إحداهما أربعة منتخبات، والأخرى ثلاثة.

وكانت اللائحة السابقة للبطولة تنص على إقامتها بنظام دوري من دور واحد إذا كان عدد المنتخبات المشاركة أقل من 8 ثمانية.

وأعلن الشيباني عن اعتماد قرار تأجيل انطلاق بطولتي الأندية أبطال الدوري وأبطال الكؤوس إلى 2020.