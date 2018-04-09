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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

كأس اسيا للسيدات: الصين الى كأس العالم والاردن يودع بخسارة ثانية

من قبل
AFP

بات منتخب الصين اول المتأهلين الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الفيليبيني 3-صفر الاثنين في كأس اسيا للسيدات على استاد الملك عبدالله الثاني في عمان، في حين لقي الاردن خسارته الثانية وفقد فرصته في التأهل.

 

وتتأهل خمسة منتخبات اسيوية الى مونديال 2019 في فرنسا، هي الأول والثاني في كل مجموعة، والمنتخب الذي ينهي البطولة في المركز الخامس.

ورفع المنتخب الصيني بطل اسيا 2010 رصيده الى 6 نقاط في صدارة المجموعة الاولى، وبات أول المتأهلين ايضا الى الدور نصف النهائي لكأس اسيا التي يستضيفها الاردن حتى 20 الجاري.

وكانت الصين فازت في مباراتها الاولى على تايلاند 4-صفر.

وأنعش منتخب تايلاند بدوره آماله في المنافسة بعد فوزه الكبير على نظيره الاردني 6-1، اذ رفع رصيده الى 3 نقاط بالتساوي مع الفيليبين.

وخرج الاردن من دائرة المنافسة بتلقيه الخسارة الثانية بعد ان سقط في المباراة الاولى امام الفيليبين 1-2.

وتلتقي في المجموعة الثانية الثلاثاء استراليا مع فيتنام واليابان مع كوريا الجنوبية على استاد عمان الدولي.

وشهدت الجولة الاولى فوز اليابان على فيتنام 4-صفر وتعادل استراليا مع كوريا الجنوبية صفر-صفر.

ويحتاج منتخب اليابان للنقاط الثلاث ليصبح اول المتأهلين عن هذه المجموعة.                                                                       

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