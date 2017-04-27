كأس أمير قطر: الغرافة يضع حداً لطموحات مسيمير

وسجّل الهدفين السلوفاكي فلاديمير فايس (35 من ركلة جزاء) ومحمد رزاق (38)، فصعد الغرافة للقاء الريان في المرحلة الرابعة.

وحقق الخور الفوز على السيلية بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 2-2، فصعد الخور لمواجهة لخويا.

وسجّل للسيلية الأوزبكي تيمور خيوجا (26 و86 من ركلة جزاء) وللخور البرازيلي ماديسون (51) وبزمان عوض (54).

وتختتم المرحلة الثالثة الجمعة بلقاء الخريطيات مع الأهلي وأم صلال مع الشحانية.